Concepteur et développeur d'applications.

Diplômé de l'ENSSAT Lannion, Promotion Informatique, Multimédia et Réseau 2016.



Mes compétences :

Langage Java

HTML / PHP / CSS / JavaScript

Langage C / C++

Langage C# / .Net

Windev 15 & 16

Design Patterns

UML

Zend framework