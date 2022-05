Morgan BOURRÉE

Diplômé en 2008 en "Microélectronique, Électronique et Automatique" à Polytech'Montpellier (anciennement ISIM), j'ai réalisé mon stage de fin d'études chez STMicroelectronics (site de Rousset) dans le domaine de la cryptographie.

Je suis ensuite parti 18 mois aux Etats-Unis avec STMicroelectronics (site de Crolles) en tant que V.I.E. afin de travailler sur les nouvelles technologies au niveau du transistor, dans le cadre d'un alliance d'entreprises multinationales telles qu'IBM, Samsung ou encore Toshiba.

J'ai par la suite occupé un emploi d'ingénieur au LIRMM à Montpellier afin de prendre en charge et de promouvoir une plateforme de sécurité numérique à l'échelle régionale puis nationale.

Un voyage à visée relationnelle et culturelle en Australie, Nouvelle-Zélande et Asie du Sud-Est a occupé mon année 2013.

J'occupe aujourd'hui un poste de System Project Configuration & Change Manager chez Continental.



Mes compétences :

Système de gestion de versions

Ingénierie

Perl

Microélectronique

Cadence

C

Cryptographie

Gestion de projet

Linux

VHDL

Electronique

Microsoft Windows

Matlab

Perl Programming

Cadence Software

Xilinx

Synopsys Software

Sun Solaris

SUN Hardware

Hsim

HSPICE

FPGA

CVS

C Programming Language

AIX UNIX

Gestion du changement

Batch