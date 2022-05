Morgan BOURSE

Analyste Technique



* Ma mission *



- > Étudier, concevoir et implémenter tout, ou en partie une application basée sur une ou plusieurs technologies.



- > Assurer la maintenance d'une application (TMA).



- > Analyser et proposer des solutions aux problèmes remontés par le client, être force de proposition.



- > Étudier et chiffrer les demandes du client (établir des devis sur des évolutions, appels d'offres).



- > Intégrer, déployer une application dans un environnement de test ou de production.



- > Former, conseiller, aider ses collaborateurs.



- > Mettre en place et utiliser une intégration continue (PIC) afin de garantir un certain niveau de qualité du projet et simplifier la gestion des livraisons.



* Compétences particulières *



Ayant obtenu un diplôme en sécurité informatique et logiciels, je dispose de capacités à détecter et sécuriser certaines failles dans un logiciel.



* Objectif *



Devenir architecte technique.



Mes compétences :

Java J2EE

Php

.net

Websphere

Unix (shell, bash, csh...)

Java (swing, awt)

Struts

Vbscript

Sql

Hibernate

XPath

ANT

Maven

Spring / Spring Batch / Spring AOP

C / C++

HTML / CSS / JAVASCRIPT

Architecture REST

Webservices

JQuery

MySQL

IBM WebSphere

XML

Visual Basic .NET

Oracle PL/SQL

Oracle

Microsoft C-SHARP

Java Servlets

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Document Object Model

Objective C

Swift 2

Android

Ionic

Jsf 2

Jboss