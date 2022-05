Morgan BRIAND

Fort d'une expérience pendant plus de 7 ans en tant que Responsable Comptable au sein de la filiale informatique du Groupe ALSTOM, j'ai su procéder à l'accélération et à la fiabilisation des arrêtés de comptes en réorganisant et en encourageant le travail en équipe, affirmer ma motivation pour les postes à responsabilités et compléter mes connaissances techniques et informatiques en devenant Key-user sous SAP.



Motivé par de nouveaux défis à relever et soucieux de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, je cherche à être confronté à de nouveaux challenges dans un environnement inconnu ou en pleine mutation, afin de mettre en pratique mes qualités d'analyse et de solutions pertinentes face à des contextes de réorganisation ou d'imprévus.



Mes compétences :

SAP

Management d'équipe

Système d'information