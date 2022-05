Morgan BROUDIC

Concepteur-rédacteur pour l'agence cross-canal nantaise Nobilito, j'ai eu l'occasion de multiplier les projets variés au sein d'une structure jeune, formatrice et en pleine expansion. J'ai également pu y faire l'expérience de travailler pour des projets de grands comptes tels que Sides ou Natixis Lease.



Fort de 2 années passées au sein de plusieurs rédactions du Grand Ouest et de Paris, j’y ai acquis notamment la maitrise de la production de contenus pour le web et les réseaux sociaux. Mes expériences professionnelles témoignent de ma capacité à concevoir, rédiger et optimiser les contenus rédactionnels d’un site ou d’un blog.



Auto-entrepreneur, je m’occupe également de la création et de la mise à jour de blogs sur Wordpress, ainsi que de l'animation des réseaux sociaux.



Mes compétences :

Community management

Microsoft Windows

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign