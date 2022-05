Etudiant en 1ère année au Centre de Formation des Journalistes (CFJ) et en apprentissage sur la chaîne d'information LCI comme Journaliste Reporter d'Images (JRI).



Président de 16 Prod, association qui a pour but de réaliser des projets audiovisuels en politique et science sociale.



Membre de l'association JARIS qui forme aux métiers de l'audiovisuel des personnes handicapées et socialement exclues.



Mes compétences :

Monteur vidéo