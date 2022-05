Morgan CAUDAL

Avec plus de 12 ans d'expérience en marketing digital, CRM et publicité on line, je suis fondateur gérant de Lagenceopensource (Création de sites internet et Webmarketing) et de LaRégieWeb (régie publicitaire en ligne).



\\ I am a 12-year experience marketer with extensive expertise in Digital, CRM and advertising. I founded Lagenceopensource, a digital agency, and LaRegieweb, a display advertising agency, both focusing on performance marketing.



Mes compétences :

Commmunication

Communication

Communication digital

Conseil

Digital

Internet

Média

Mobile

Multimedia

Publicité

Stratégie

Stratégie de communication

Stratégie Media

Web

Web mobile