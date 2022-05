Morgan CHARNEAU LORBER

Je travail depuis 2006 dans l'entreprise Styl'escalier, fabricant d'escaliers sur mesure où j'exerce diverses fonctions administratives, commerciales, numériques et managériales.



Titulaire d'un BTS assistant de direction PME-PMI, j'ai commencé l'aventure Styl'escalier en alternance, à l'issu de cette période d'alternance le dirigeant de l'époque m'a accordé sa confiance et m'a embauché en CDI pour l'assister dans certaines tâches du quotidien (saisie de documents commerciaux, assistance sur certaines tâches administratives, transmission de l'information aux salariés etc).



Au fil des années, j'ai évoluer vers une fonction de réel bras droit du dirigeant, je gère en autonomie depuis 7 ans le planning de l'entreprise en étant ce liens entre direction-salariés-clients-fournisseurs.

Très attiré par la relation client, je commercialise également les produits de l'entreprise aux particuliers et professionnels.

Entreprise tourné vers l'avenir et la communication numérique, je suis également très impliqué dans cette communication dansl'élaboration et la mise en place des stratégies via les réseaux sociaux ainsi que notre site WEB.



Tenace, dynamique, exigeant et adepte de la prise d'initiative, tels sont mes principaux traits de caractères personnels et professionnels.



Mes compétences :

Gestion du stress

Stratégie d'entreprise

Marketing

Marketing stratégique

Administration des ventes

Assistanat de direction

Stratégie de communication

Community management

Management

Négociation commerciale

Stratégie commerciale