Morgan CHERRIER

Chef de projet et ingénieur logiciel, fort de 5 ans d'expérience dans les systèmes d'information. Recherche l'amélioration des entreprises par l'innovation technologique :

- Esprit d'analyse développé et fortes aptitudes de résolution de problèmes

- Bonnes qualités de communication et présentation

- Proactif, ouvert d'esprit et à l'écoute des autres



Mes compétences :

Développement logiciel

Système d'information

Management

Conseil IT

Gestion de projet

Information Technology

Conseil

SAP

Java EE

Reporting financier

Gestion financière et comptable

Microsoft Access

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

SQL

Microsoft Excel

Conduite du changement