• Trilingue français / anglais / allemand avec près de 3 ans d’expérience en audit interne et externe

• Diplômé d'un BBA de l'ESSEC BBA et d'un master 2 Audit Financier et Opérationnel de l'EM Strasbourg (2015)

• Rigoureux, autonome et sens de l'esprit d'équipe

• Mobilité nationale et internationale



Mes compétences :

Audit

SOX

SAP

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Microsoft Access

Management Accounting

Lotus Notes

Financial Management

Visio