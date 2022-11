Plus d'information : https://www.linkedin.com/in/salah-cherkaoui-digital-for-good/



Pour devenir une source de croissance pour l'entreprise, les nouvelles technologies doivent être utilisées comme un MOYEN qui libère la créativité des employés et rend l'expérience client plus fluide.



Les dirigeants qui veulent tirer le meilleur parti des nouvelles technologies sont appelés à comprendre les implications et les opportunités commerciales de la transformation numérique plus que les technologies elles-mêmes.



Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir une solide connaissance des technologies d'entreprise et de diriger des équipes métiers multiculturelles dans le cadre de projets internationaux.



Aujourd'hui, mon objectif est de permettre aux entreprises d'intégrer de manière pragmatique des technologies capables de créer de nouvelles sources de revenus, de moderniser les modes de travail afin de satisfaire les employés, les employeurs et les clients.



Ainsi, si vous êtes impliqué dans des initiatives liées à la Transformation Digitale qui touchent vos employés ou votre marché, je serais ravi de discuter avec vous.