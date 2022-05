Morgan CHEVALLIER

Bonjour,



Actuellement en reprise d'études après 3 ans d’interruption, je me dirige vers un Bac +3 Responsable du Développement Commercial et Marketing International à l'ESUP à Rennes.



Je suis donc à la recherche d'une entreprise à vocation internationale pour un stage de 6 mois à partir de Janvier 2017 sous forme d'alternance, semaine partagée entre cours et entreprise.



Mes compétences :

Informatique

Communication

Statistiques

Téléphonie

Management

Vente

Conseil commercial

Comptabilité