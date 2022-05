Morgan CURRAT

Aujourd’hui diplômé d’un Master en Management des Systèmes d’Information et des Organisations, je suis issue d’un parcours atypique me permettant de justifier de compétences diverses.



Je commence mon cursus universitaire dans le domaine de la comptabilité et de la finance à l’Institue Universitaire et Technologique de Valence. Université dans laquelle j’obtiens un diplôme de Gestion des Entreprises et des Administrations dans la spécialité Finance et Comptabilité.



L’année suivante, le programme d’échange Erasmus me donne l’opportunité de poursuivre mes études en Irlande au sein du Cork Institute of Technologie dans le domaine du Management et de la Gestion d’Entreprise. Personnellement passionné par l’informatique et les nouvelles technologies, je découvre la science des systèmes d’information mêlant plusieurs de mes centres d’intérêts à savoir les problématiques liées à la gestion des entreprises et les solutions informatiques et technologiques permettant de soutenir le quotidien d’une entreprise.



C’est à la suite de cette année que je décide d’approfondir mes connaissances techniques et managériales dans le domaine des systèmes d’information. J’intègre ainsi la formation de Management des Systèmes d’Information et des Organisations dispensée par l’Institue d’Administration des Entreprises de Grenoble. En parallèle d’une formation théorique, je mets en pratique mes compétences au sein de l’entreprise Becton Dickinson. Dans le service Validation et Product Scale-up, je suis chargé de projets de validations des systèmes informatisés selon les normes pharmaceutiques en vigueurs.



Comme en témoigne mon cursus, je suis quelqu’un de curieux et flexible. Toujours prêt pour de nouveaux challenges, j’apprécie particulièrement les relations humaines et le travail en équipe. Le changement et l’intégration dans de nouveaux environnements sont pour moi source de motivation.



