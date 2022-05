Étudiant apprenti Ingénieur à l'ENSSAT Lannion en Informatique Multimédia et Réseaux, en apprentissage chez Alten dans le cadre de développement et conception Informatique.



Actuellement en Recherche & Développement sur les solutions Blockchain.



Mes compétences :

Java EE

Programmation informatique

Mac OS X

Linux

XML

REST

JavaScript

Big Data

SQL

JSON

Android

Python

Java

C

PHP

PostgreSQL

Node.js

HTML 5

Blockchain