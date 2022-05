Je m'appelle Morgan Dessinges, j'ai 41 ans. J'ai une expérience de 17 ans en centre d'appel, je souhaite aujourd'hui réorienter ma carrière professionnelle vers la maintenance informatique.



J'ai acquis en juin 2013, le titre de Technicien d'Assistance en Informatique et je continue à me former de manière autodidacte.



Je suis particulièrement motivée pour rejoindre votre entreprise et ainsi réussir ma reconversion professionnelle.