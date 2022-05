Morgan DUCHÈNE

Les petites et moyennes entreprises n'ont pas souvent de responsable informatique et se contentent bien souvent de sous-traiter l'installation de leur parc de machines. En plus des risques de sécurité, cette situation leur fait perdre de l'argent et surtout en productivité à cause de l'absence d'outils et de solutions informatiques pour synchroniser et organiser leur travail.



De la même façon qu'un expert comptable est indispensable pour superviser les comptes, un expert informatique est indispensable pour superviser l'informatique et les données de l'entreprise.



Que ce soit de façon ponctuelle ou dans le cadre d'une assistance permanente, mon travail consiste à offrir à ces petites et moyennes entreprises l'assistance d'un expert informatique capable de choisir ou créer des outils, choisir et superviser les prestataires, organiser le réseau et la sécurité, sauvegarder les données, former les équipes, ...



Mes compétences :

Java EE

Agile

Lean

Scala

Windev