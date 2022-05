Morgan DUFOUR

Faire de ma passion mon métier. Tel était mon objectif en commençant les études supérieures. Après un peu plus de 4 années passées en tant que responsable du studio Piste Rouge à Angoulême et en tant que monteur son, ma carrière s'oriente vers l’enseignement. Mon but est de transmettre mon expérience et mes connaissances tout en restant actif dans le milieu de l'audiovisuel. Apprendre et progresser tout en m'épanouissant dans ma passion, voila ce dont je rêvais et ce que je suis en train de réaliser.



Mes compétences :

Sound Design

Composition musicale

Montage son

Montage Musique

Mixage

Editing

Bruitage

Nodal