Morgan DUPONTREUÉ

Diplômé d'un Master 1 de droit spécialité Expertise Foncière, j'ai auparavant étudié l'architecture à l'ENSA Paris la Villette durant 2 ans. L'architecture, l'habitat et le bâtiment sont les domaines que j'apprécie et qui font partie de mon projet professionnel, domaine que je souhaite conjuguer avec mon cursus en droit.

Très actif, je préside et suis créateur d'une association de VTT freestyle qui organise chaque année une compétition européenne ; je sais donc gérer et motiver une équipe efficace et bénévole. J'aide également dans le commerce familial pour la vente, achats de marchandises, logistique et aide rédactionnelle. J'ai occupé un poste de vendeur/technicien cycle de avril à août 2017 dans l'enseigne DECATHLON. J'aime être efficace et optimiser mon temps dans tout ce que je fais. J'aime mener des projets et évoluer car cela me rend vivant et j'aime me voir progresser.

Je suis d'apparence soignée et adapté aux circonstances. J'ai le contact facile et prendre la parole ne m'effraie pas.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Gestion de projet

Gestion des litiges

Urbanisme

Comptabilité générale

Droit public

Contentieux administratif

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit du travail