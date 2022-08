Morgan VALLET

Expertise dans la vente en B to C et B to B. Force de proposition et pro actif. Atteinte et dépassement des objectifs, goût du challenge.



Formés aux métiers de la banque et de l'assurance, maîtrise du cadre légal attaché à ces secteurs, maîtrise de la gestion du risque à l'octroi.



Formé à la vente d'immobilier d'entreprise (droit au bail, pas de porte, baux commerciaux et professionnels, murs commerciaux, fonds de commerce).



Mes compétences :

Vente

Communication

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Garanties Bancaires

Assurance