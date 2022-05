Morgane AFONSO

Bonjour,

Je suis intéressée par la vente et par le plaisir de convaincre. Mon expérience professionnelle durant ces 4 années m'a donné envie d'aller plus loin dans la relation commerciale, la gestion et l'acquisition des connaissances dans le secteur de la vente. La certitude de mon orientation professionnelle, mon sens relationnel, mon sérieux et mon dynamisme sont un atout majeur que je veux mettre à votre service.

Je reste disponible, à votre convenance, pour un entretien qui vous permettra d'évaluer plus précisément mes motivations.