Morgane ALBAGNAC

Actuellement assistante de gestion dans une entreprise de transport et travaux publics, j'ai, à présent, forte ambition d'occuper le poste d'assistante de direction dans un secteur d'activité qui me correspond.



Mes compétences :

Mind Mapping

GANTT Project

Microsoft Office

Vitesse de frappe

Modalités d'accueil

Normes rédactionnelles

Techniques de gestion administrative et de secréta

Techniques d'archivage

portalHabitat 2.0

Lotus notes

Technique standard

Prise de rendez vous

Gestion agendas

Ikos

Itemtransport