Morgane ANDRE

De formation artistique puis graphique, et après trois années d’expériences professionnelles dans le milieu graphique, j'ai entamé en mai 2014 un formation en intégration web, pour apporter plus de polyvalence à mon travail.



Aujourd'hui Web Designer dans une société de communication sur Marseille, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler avec des clients variés et d'effectuer des déplacements (Allemagne).



Active et dynamique j'ai choisi le métier de Web Designer pour garder un pied dans le domaine artistique et le développer à ma façon.

Perpétuellement à l'affut de nouveaux enrichissement, je me forme et m'intéresse aux nouvelles arrivées sur le marché du design, de l'art, des nouvelles technologies et de l'intégration.



Curieuse et motivée, j'apprécie le fait de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux milieux grâce à mon travail.









Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6

CorelDRAW

Mise en page

ActionScript 3

Adobe Flash CS6

3D Studio Max

Google Sketchup

JavaScript

JQuery

PHP

HTML 5

CSS 3

Bootstrap

Wordpress

Prestashop