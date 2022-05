Morgane ANSQUER

Après un BTS assurance obtenu en 2005, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans au sein d'une agence MACIF en tant que conseillère en assurance (Rennes, Chartres puis Argenteuil pendant 3ans). J'ai conseillé les sociétaires et futurs clients et assuré la commercialisation de produits de services (assurances, épargne, crédits).

Au sein de l’agence, j’ai apporté des réponses, trouvé des solutions efficaces et accompagné les clients dans la gestion de leurs sinistres dans le but d’améliorer leur satisfaction.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que conseillère assurance ou gestionnaire sinistres dans la région nantaise.



Mes compétences :

Assurance

Commercial

Courtage

Gestion de sinistre

Vente