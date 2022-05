Morgane ARCHIER

Titulaire du BTS Assistant de gestion PME PMI, je souhaite me spécialiser dans le domaine du QHSE.



Je débute une licence professionnelle "Responsable des systèmes de management QHSE" en Avril 2016, je suis donc à la recherche d'un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an.



Je suis extrêmement motivée pour mettre toutes mes compétences au service d'une société.



Par ailleurs, je suis animée par la persévérance et le dynamisme, qui ont su faire de moi une personne pleine d'enthousiasme et de dévouement pour son travail.









Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Assiduité

Persévérance

Organisation d'évènements

Communication

Rigueur

Sorties