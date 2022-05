Morgane ATGER

Je suis actuellement dirigeante de L'imaginée, qui est un studio graphique à Montpellier.



En alliant graphisme et impressions je peux répondre à toutes vos attentes en terme de communication. Membre de printing.com (imprimerie en ligne) j'ai la possibilité de gérer deux services en même temps, impression et création graphique.

Je suis disponible pour vous recevoir au sein du studio graphique et je serais ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions !



Site internet :Array

Facebook : L'imaginée Graphisme

Twitter : @Limaginee

Téléphone : 07 81 06 78 23 | 04 67 27 22 79



Mes compétences :

Création graphique

Graphisme

Imprimerie

Design graphique

Impression tous supports