Fabienne LEBOUT

Mon cabinet AXA : les enjeux de la protection financière



Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, je mets à votre disposition mon expérience de spécialiste en Assurance de la Personne, tant pour les Particuliers, les Indépendants que pour l'Entreprise.



J'ai pour vocation de vous guider dans votre réflexion et de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.



Dans le cadre d'un partenariat exigeant, je vous propose de vous accompagner année après année afin que les solutions mises en place ensemble, restent adaptées à vos besoins.



Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer l'avenir en toute confiance.

Mon métier est de proposer les solutions qui vous protègent : vous, votre famille, votre activité et votre patrimoine, aujourd'hui et demain.



Mes compétences :

Leadership

Banque

Relation client

Management

Commercial

Développement commercial

Accompagnement

Réseau