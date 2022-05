Morgane AUBEY

Je me présenterais comme quelqu'un qui aime relever les défis, qui s'investi dans ses missions et qui n'abandonne jamais ses objectifs.



A la recherche perpétuelle de nouvelles connaissances, dans différents domaines, je me suis dirigée dans une branche qui permet de s'ouvrir sur plusieurs secteurs d’activité.

En effet, le poste de consultant sur un ERP (progiciel), du calibre d'oracle CCnB (Oracle Utilities Customer Care and Billing), permet d'effectuer des missions de manière transverse et large.

Ma dernière mission dans une grande entreprise, installée en France, m'a permis de découvrir l'univers des systèmes d’information.



Il faut croire que tout est lié : De la production et la gestion de flux internes, à la logistique dans tous ses aspects, passant par le marketing et la communication, et actuellement la relation client, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas se limiter à un domaine.



En effet, la conjoncture actuelle, qu'elle soit mondiale ou nationale, demande de plus en plus de polyvalence et d'adaptation et d'avoir un intérêt pour l'apprentissage.



On se rend compte qu'on ne peut pas faire une activité sans être forcément amené à interagir avec une ou plusieurs autres composantes du domaine où l'on se trouve.



Tout cela découle de mes petites expériences, qui, aussi limitées dans le temps qu'elles soient, m'ont permis de développer certaines capacités et qualités, au niveau managérial, fonctionnel, technique ainsi qu'au niveau décisionnel, que je vous invite à découvrir plus en détail sur mon profil.



Mes compétences :

Rédaction

Ecoute autrui avec patience

Adaptation rapide .et rigueur

Observateur et à l'écoute

Analyse de données

Médiation

Organisation du travail

CCnB

Pack Office

SQL

ISO 900X Standard

QHSE

Waste Treatment

OHSAS 18001

Project Management

C++

Microsoft C-SHARP

Microsoft Visual Studio

Microsoft Excel

Java

Oracle