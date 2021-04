Manon ZONINO

Je suis thérapeute et coach en developpement personnel. Mon rôle est de me mettre au service du champs des possibles, accompagner et être à l'écoute de l'individu et de trouver avec lui la meilleure direction à prendre pour améliorer un état, une situation, résoudre une problématique, adoucir des symptômes. Formée en psychologie générale, psychothérapie et psychopathologie. Actuellement en préparation d'un mémoire pour la faculté de psychothérapie et de psychanalyse.



Mes compétences :

Relations humaines

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit analytique

Ecoute active

Accompagnement individuel