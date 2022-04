Arnaud ZONINO

Issu d'une formation générale en commerce pendant 3 ans au sein de l'IPAG, suivi d'une spécialisation en finance en Master 1 ; J'ai suivi une formation spécialisée en finance de marché au cours d'un Master 2 à l'INSEEC.



Ayant réalisé différents stages longs en entreprises en France comme à l'étranger, cela m'a permis de développer mes connaissances en matière financière ainsi que de parfaire mes compétences linguistiques.

Ainsi je maîtrise parfaitement l'anglais et suis très à l'aise en Italien.



On dit de moi que je suis enthousiaste et persévérant. 13 ans de sport à haut niveau font de moi une personne sachant s'intégrer dans une équipe.



Mes compétences :

Adaptabilité

Bon relationnel

ouvert d'esprit

