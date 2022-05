Morgane BACHELLERIE

Trilingue (anglais, espagnol) et ayant acquis des compétences dans différents domaines (sourcing, achats, négociation, commerce) depuis la création de mon entreprise en 2014 et mes expériences passées, je souhaite rejoindre une entreprise pour laquelle mes compétences puissent être une véritable valeur ajoutée.



Spécialisée dans le sourcing en Amérique Latine, j'ai pu travailler étroitement avec différents musées, concept-stores parisiens, agences de développement économique, ainsi que des marques de Prêt-à-porter cherchant à développer des produits spécifiques et rencontrant des barrières (manque de temps ou de connaissance du continent à démarcher, barrière de la langue et de la culture, etc.) les incitant à faire appel à mes services.



Gestion de Photoshop et Pixel Mator.

Trilingue Anglaise, Espagnol, Français.

Notions Italien, Russe.



Mes compétences :

Social Media Marketing

Public Relations

Project Management

Product Development

Event Management

Marketing