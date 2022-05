Je suis météorologue de formation et titulaire d'un Master 2 de Géographie et Environnement mention Gestion des Risques Naturels validé en juin 2010.



Je travaille pour MeteoGroup France et je suis Ingénieur Météorologue, spécialiste Médias, en constante évolution (prévisionniste, formateur, animateur, gestion de projets...).



Siège de MeteoGroup France :

25 boulevard Edouard Herriot

13008 - Marseille

France



Pour me joindre directement :

Nicolas Le Friant - Senior Forecaster - Ingénieur Météorologue

06 08 45 91 25

Mail : nicolas.lefriant@meteogroup.com

http://www.weatherpro.fr

http://www.meteoearth.com

http://www.meteogroup.fr

http://www.meteo24.fr

http://www.vigilance-meteo.fr

http://www.spos.nl/



Mes compétences :

Animateur

Animateur radio

Gestion des Risques

Gestion des risques naturels

Risques naturels

Routeur

SIG

Système d'Information

Système d'information géographique

Conseil