Aprés un DUT Génie civil et Infrastructures (Option Bâtiment), une licence de génie civil et un master professionnel de génie civil et Infrastructures (Option Bâtiment), j'ai intégré la société ECOTECH Ingénierie (Groupe Pichet)en tant que conducteur de travaux depuis mai 2008.





Je suis responsable d’opérations en logements collectifs et mes missions principales sont :

- Préparation, planification et pilotage TCE,

- Suivi administratif, technique et financier des travaux,

-Organiser les réunions de chantiers, rédiger les comptes rendus et vérifier la diffusion aux sous-traitants,

-Veiller au respect du budget de chaque chantier et faire valider le cas échéant les travaux supplémentaires,

-Respecter le planning contractuel approuvé par le Maître d’Ouvrage et réaliser les travaux de qualité,

- Réceptionner les travaux en accord avec le Maître d’Ouvrage, établir les listes de réserves et les lever,

- Faire respecter la législation du travail et les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers.