Quentin MINVIELLE

Après un an de R&D nous avons avons commencé à commercialiser la première version de notre application au premier trimestre 2012.



Nous proposons une application informatique de suivi de chantiers qui s'adresse aux professionnels de la construction.



Elle permet à tous les intervenants d'un chantier de collaborer sur le chantier depuis des tablettes tactiles (iPad ou Windows 8) ou au bureau depuis notre plateforme web. La solution a été conçue par des experts des métiers de la construction et permet de faire gagner un temps considérable à ses utilisateurs.



Les conducteurs de travaux, architectes, maîtres d'oeuvre, BET, bureaux de contrôles, CSPS et promoteurs gagnent plus de 70% de temps dans le management de l'information entre l'identification d'un sujet sur le chantier et son traitement définitif.



Suivi d’exécution des travaux, autocontrôles, TMA, OPR, livraisons, GPA / Planning, qualité, sécurité, Conformité, Nettoyage, Réserves etc.



A la fois précis, intelligent et extrêmement puissant le système Kaliti est simple d'utilisation, intuitif et ergonomique. Il se démarque de ses concurrents par la précision avec laquelle il colle aux besoins des professionnels puisqu'il a été conçu par ces mêmes professionnels.



http://www.kaliti.fr/