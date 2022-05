Stephan GUILLERMIN

Depuis plus de 20 ans, j'évolue dans le domaine du bâtiment. Mes différentes expériences professionnelles au sein de grands groupes m'ont amené à travailler sur des chantiers très variés mais avec toujours la même rigueur. Depuis 2005, j'ai rejoint l'entreprises familiale OPH. Du poste de conducteur de travaux, j'ai pris le temps d'étoffer mes connaissances techniques jusqu'à prendre la direction de la société en 2014.



Créée en 1976, l'entreprise OPH (Office de Protection de l'Habitat) apporte des solutions efficaces aux problèmes liés à la charpente, la toiture, l'isolation d'une maison. Nos équipes interviennent également dans le domaine des traitements des façades ainsi que de la lutte contre les termites. En fonction des besoins spécifiques de nos clients, nous réalisons un diagnostic sur place avant de lancer des travaux. Nous couvrons principalement les régions Auvergne et Rhône-Alpes plus quelques départements limitrophes comme la Saône et Loire, la Nièvre et le Cher





Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Analyse thermique

Management

Bâtiment

Construction

Travaux publics

Conduite de chantier

Management opérationnel

Management commercial