Morgane BALAA

Responsable du secteur Web et communication interne et externe chez MCM emballages, société distributrice d'emballages verre et de matériel destiné à la conserve alimentaire (autoclaves).

- Chargée de la préparation des support publicitaires, de l'organisation des Salons, ais aussi de la mise à jour régulière du site web de vente en ligne, de la gestion des commandes par le bai du site marchand, etc...

- responsable du référencement du site web sur les principaux moteurs e recherche.



Mes compétences :

Autoclave

Conservation

Stérilisation

Verrerie