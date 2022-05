Morgane BANCEL

À la recherche de nouvelles expériences professionnelles et afin d'enrichir mes connaissances, je suis à l'écoute d'opportunités.



Je m'adapte à tout type de poste du moment qu'il correspond à mes compétences et dans lequel je puisse aussi apprendre et évoluer.



C'est pour cela que je ne postule pas à un emploi en particulier (assistante ressources humaines, secrétaire, assistante de direction...) car tous les postes du tertiaire peuvent m'intéresser et je souhaite rester à l'écoute de ce qu'ils peuvent m'apporter.



Mes compétences :

Gestion administrative

Planification

Gestion des ressources humaines