Morgane BARET

Diplômée d'une école d'Arts Graphiques et titulaire d'un baccalauréat littéraire options Arts Plastiques et Histoire des Arts, je suis une passionnée de la culture artistique et japonaise ainsi que des livres et des jeux vidéos.

Je me plaît également dans le partage de ces connaissances avec le monde qui m'entoure et l'observation des réactions.



Mes compétences :

Clip Studio Paint

Character design

OpenOffice

Illustration

Bande dessinée

Colorisation

Paint Tool Sai

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop