Morgane BECOURT

Diplômée d'un master 1 droit des affaires et d'un master 2 droit privé général j'ai acquis de solides connaissances juridiques que j'ai complété par une licence en alternance, en gestion de patrimoine et immobilier. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances pendant plus de 5 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine en tant qu'ingénieur patrimonial.



Je suis motivée, mes compétences et mes qualités humaines me permettront d'être la collaboratrice efficace dont vous avez besoin.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit de la famille

Excel

Bases de données juridiques

Word

Powerpoint

Fiscalité

BIG Expert

Systela