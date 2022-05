Morgane BELLET

Issue d'une licence professionnelle Management et Commercialisation des Biens et Services Immobilier, je suis actuellement à la recherche d'un poste de gestionnaire immobilier / agent de gestion locative.

J'ai travaillé durant 2 ans au sein d'une agence immobilière où j'avais différentes missions en location et gestion : recherches de mandat, visites de biens, réalisation de baux / état des lieux, quittancement, encaissement, régularisation de charges...

Plus récemment j'ai effectué un contrat de 3 mois au sein de la Société Nationale Immobilière en tant qu'agent de gestion locative.

Je suis dynamique, polyvalente, organisée et j'aime la relation client. Le domaine de l'immobilier représente pour moi une réelle passion dans lequel je souhaite m'épanouir professionnellement.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements sur mon profil.



Mes compétences :

Gestion immobilière

Vente

Gestion de la relation client

Droit immobilier

Aisance relationelle

Techniques de vente

Rédaction de contenus