Je m'appelle Morgane Belley et je suis diplômée d'un Master Marketing & Communication a l'institut supérieur européen de gestion de Bordeaux. J'ai choisi en premier lieu de poursuivre mes études dans cette voie, car étant diplômée d'un bac économique et sociale spécialité mathématiques, mon intérêt ce portait déjà sur le domaine commercial mais également sur l'actualité à travers donc de nombreux médias. Tout ce qui touche au domaine de la vente mais également artistique me passionne. À travers ces études j'ai pu donc combiner les deux tant en marketing, communication, publicité qu'événementiel.



Mes compétences :

Evénementiel/

Marketing

Communication

Gestion

Commerce