Morgane BERNARD

Cher réseau,



Mon parcours professionnel riche et polyvalent dans le domaine R&D me permet d’avoir une vision transversale de la gestion de projets et une excellente connaissance de l’environnement cosmétique et des attentes des marques.



Manager accomplie et collaboratrice enthousiaste, dotée de 10 ans d'expérience dans le domaine cosmétique, et plus particulièrement appliqué aux études (cliniques / consommateurs).



Organisée et rigoureuse, je suis en quête de nouveaux challenges professionnels, au sein d’une entreprise dynamique et innovante.



Mes compétences :

Force de proposition

Organisée

Pro active

Réactive

Relationel

Rigoureuse

Sens du relationel

Travail en équipe