Psychologue clinicienne de formation, spécialisée en psychopathologie, mes différentes expériences me permettent aujourd'hui d’endosser à la fois une fonction clinique auprès de patients dans un cadre groupal et individuel et une fonction institutionnelle par ma contribution à l’analyse, aux activités de synthèses et à l’aménagement de la prise en charge de la personne accueillie.



Mes compétences :

Legale

Psychiatrie

Psychologue