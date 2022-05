Morgane BOIDART

Je suis actuellement en poste à gPartner - Premier revendeur et intégrateur EMEA des solutions Google pour les Entreprises, en tant que Commerciale et consultante pour les PMI et PME françaises.



Voici quelques questions que vous vous posez probablement:



- " Est-il possible que mes équipes s'appuient sur ​​des outils qui ralentissent mon potentiel de croissance ? "

- " Comment puis-je réduire nos dépenses de fonctionnement afin d'augmenter notre ROI? "

- " Comment puis-je réduire le risque de perdre des données critiques sur nos produits, les clients et les services financiers ? "



Le résultat final - votre organisation pourrait perdre son avantage concurrentiel.



Je travaille chez gPartner comme Consultante Google apps for Work.

Mon rôle consiste à travailler avec les PDG, les directeurs informatiques et les principaux membres de la direction pour les aider à réduire la complexité opérationnelle et améliorer la productivité de leurs équipes .



Nos clients - Lafarge, Essilor, Aperam, Socomore, Gènes Diffusion et bien d'autres - nous ont choisis pour :



- Moderniser le système d'information de l'entreprise

- Apporter de l'agilité aux métiers

- Optimiser les coûts informatiques



Si vous êtes intéressé à réduire les complexités de travail de votre entreprise et l'amélioration de la collaboration de vos équipes, envoyez-moi un inmail libre ou me contacter sur :



mboidart@gpartner.eu - 04 81 76 15 35



Spécialités: Enterprise SaaS , Solutions Cloud , Gestion de projet , ...



Mes compétences :

Vente

Tourisme

Marketing

Management

Anglais

Cloud

Google Apps For Business

Communication

Gestion de projet

Google Enterprise