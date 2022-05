Morgane BOLARD

MES COMPETENCES :



 Préparer les éléments constitutifs de payes, de facturation et des mandatements

 Procéder à la codification et à la saisie des factures, des mandats, des titres.

 Effectuer le rapprochement bancaire

 Réaliser le suivi de la trésorerie et en validé la fiabilité

 Etablir et effectuer les déclarations fiscales et sociales

 Travaux de fin d’exercices

 Gestions des immobilisations

 Actualiser le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables

Utilisation d’outils bureautiques et de logiciels comptables (traitement de texte, tableur, logiciel CIEL, SAGE)

 Procédure des délais de paiments

 Etablir des payes, des contrats de travail et contrôler des éléments d’activité du personnel

 Fiabiliser et valoriser les stocks et la production, analyser l’ensemble des flux et organiser des inventaires

 Contrôler et enregistrer les recettes de l’entreprise (saisies paiement client, édition de facture, relance client)

 Passer des commandes en conformité avec des contrats d’achats et veiller à la qualité des produits reçus

 Définir et suivre le budget d’une structure

 Procéder à la gestion d’un portefeuille de dossiers clients



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Ciel Paye

CIEL Gestion commerciale

Ciel Compta

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word