Morgane BONNET

Titulaire d’un BTS en Management des Unités Commerciales équivalent à un brevet Collégial j’ai pour désir d’intégrer un nouveau poste de représentante



Pendant 3 ans j’ai occupé un poste de représentante dans les produits phytopharmaceutiques (soins des plantes) chez Scotts Miracle-Gro présente également au Canada, mes principales missions étaient :



D’un point de vue administratif : gérer un portefeuille client, la correspondance avec les clients (téléphone, mail, prise de rendez-vous), les rapports quotidiens avec le responsable de secteur et l’utilisation quotidienne de Microsoft Dynamics CRM 2011 et Suite office 2003-2013



De la vente, visite des points de vente (grandes surfaces alimentaires et grandes surfaces spécialisées), prise de commande, optimiser la visibilité de la marque en linéaire et la qualité d’exposition des produits et négocier les mises en avant, implanter des supports et valoriser les opérations promotionnelles en cours







Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Dynamics CRM

Vente

Communication