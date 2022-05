Morgane BOSSER

Diplômée d'un Master en Management des Organisations Sanitaires et Sociales et bénéficiant d'une expérience variée dans le secteur médico-social et notamment du handicap, je suis actuellement Responsable du centre de l'association Loisirs Pluriel de Saint Brieuc, ALSH accueillant à parité avec et sans handicap.



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Droit social et associatif

Conduite de projet et de diagnostic

Gestion d'équipe : recrutement, animation de réuni

Connaissance des handicaps et leur accompagnement

Planification d'équipe, de prestations

Gestion d'un ALSH associatif