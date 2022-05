Morgane BOURDIN

En recherche Active :

Je souhaiterais mettre à contribution mes compétences issues de ma formation et de mes diverses expériences en Achats, Sourcing et Marketing/Merchandising dans les domaine du Luxe des Cosmétiques, du Textile ou encore de la grande consommation.



Entreprenante et dynamique, je suis à la recherche d'un poste où je pourrai mettre à contribution mes connaissances achats, mon goût du produit et mon intérêt pour la gestion de projet et le relationnel.



Poste envisagé :

- Acheteur : Matières Premières, Merchandising/Promo, PLV, Packaging, Hors Production

- Acheteur Chef de Produit (Textile, Maroquinerie, etc.)

- Sourcing, Acheteur Développeur



Mes compétences :

Pack office : Word, Excel, Power Point, Access

Luxe

Achat

Marketing

Sourcing

Sourcing international