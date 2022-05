Morgane BOURGOIS

Architecte d'intérieur depuis 2009, je serai pour vous une excellente collaboratrice dans votre agence d'architecture, agence d'agencement intérieur, cabinet de maitrise d’œuvre, bureaux d'études en bâtiment...

Capable d'exercer des missions aussi variées que : dessinatrice, conceptrice, chef de projet, appui technique (plans, connaissances solides en gros et second œuvre), appui administratif (permis de construire et suivi, plans sécurité et accessibilité), suivi de chantier ...

Compétente pour des missions de A à Z : esquisses, Plans APS, APD, PC, EXE, Rédactions CCTP, DCE, suivi de chantier ...

Depuis 2015, mon profil s'est orienté également vers la vente et la commercialisation des projets en B to B et B to C, avec pour objectif de développer un CA, pilotage des marges ...



Ayant gérer une agence sur Rennes, deux de mes qualités sont sans aucun doute la rigueur et l’auto-management ! Actuellement, en recherche active, je suis à l'écoute de vos envies créatives au sein de votre atelier.

Je suis l'élément manquant de votre agence !

A très vite !

Morgane



Mes compétences :

Développement commercial Prospection

Bâtiment Connaissances Gros et Second Oeuvre

Connaissance Matériaux et Produits

Conception Maisons, Extensions, Appartement

Agencement d'espace

Architecture d'intérieur

Plans APS-APD-PC-EXE

Suivi de chantiers

CAO DAO

Google Sketchup

Archicad

2020 Fusion

Artlantis

Winner