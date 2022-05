Morgane BRACHET

Etudiante en master de Comportement Animal et Humain à Rennes, je rentre de trois ans passés en Arkansas où j'ai obtenu une licence en biologie des organismes. Ces trois années m'ont également permis de devenir bilingue en anglais.

Motivée et ambitieuse, je veux participer à des projets de réintroduction d'espèces en voie de disparition. Pour y arriver, je recherche des stages pour améliorer mes compétences, mes expériences et mes contacts.

Voici mon CV vidéo, suivez le lien : http://www.cv-video.fr/portfolio/morgane-b/



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ArcGIS