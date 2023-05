Morgane BREBAN

Dans le milieu du bâtiment pendant près de 10 ans, j'ai occupé principalement des postes de Responsable ADV / logistique et planification.



De la gestion administrative et financière d'un dossier client, en passant par le suivi logistique des commandes fournisseurs, j'ai un cœur d'aborder chaque projets avec grand soin.



Voici un résumé de mes compétences:

- Management d'une ou plusieurs équipes

- Administration des ventes

- Suivi budgétaire / déboursé de chantier

- Relation client / fournisseurs

- Elaboration de devis

- Gestion commerciale

- Mise en place et suivi de process

- Gestion des approvisionnements

- Facturation

- Planification

- Gestion et suivi des SAV

- Relance des impayés

- Synchroniser les activités logistiques avec le cahier des charges